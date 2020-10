Ontknoping Wie is de mol? voor het eerst in jaren niet live

Podcast ‘Hor­ror-se­rie The Haunting of Bly Manor is slaapver­wek­kend’

16 oktober The Haunting of Bly Manor is het langverwachte vervolg van Netflix op The Haunting of Hill House en staat deze week rotsvast in de top-10 van de streamingsdienst. Het zou een horror-serie moeten zijn, maar eng is hij niet, zegt Charlene Heezen in de podcast Bingewatchers: ‘Ik had bij iedere aflevering moeite om mijn ogen open te houden.’