Ontknoping Wie is de Mol? nadert: wie is De Mol?

recensie What's Love Got To Do With It ontstijgt net aan de rom­kom-middenmoot

De ouderwetse ‘romkom’ lijkt terug in de mode. Na onder meer Ticket To Paradise met Julia Roberts en George Clooney en Marry Me met Jennifer Lopez (we rekenen voor het gemak de Hollandse titels niet mee, omdat onze filmindustrie al decennia op deze trend drijft), draait vanaf vandaag What’s Love Got To Do With It in de bioscopen. Het is een film die verrassend gevoelige vragen durft te stellen over het culturele fenomeen uithuwelijken.