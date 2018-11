Ontkleed Little Mix scoort met body positive clip: ‘Gebreken zijn perfect’

VideoOf je nu kleine of grote borsten hebt, dik of dun bent, volle of juist kleine billen hebt: omarm je onzekerheden en houd van jezelf. Dat is de boodschap van de Britse meidengroep Little Mix, die hun zelfbenoemde ‘gebreken’ volop vieren in de nieuwe clip bij het nummer Strip . De video werd binnen een halve dag ruim 1,3 miljoen keer bekeken.

,,Haal al mijn make-up eraf, want wat eronder zit, vind ik mooi’’, zingt Jade Thirlwall in de eerste zin van Strip. Het is meteen duidelijk waar het lied over gaat: niemand heeft opsmuk nodig om mooi te zijn. En dat is pas het begin. ,,Schatje ik groei, mijn striae is sexy’’, zingt de groep. ,,Schudden met al dit gewicht, je weet dat ik ervan houd.’’



De meidengroep, die in 2011 de Britse versie van X-Factor won, begint de clip luchtig. Als het viertal voor het eerst samen te zien is, wijzen ze naar elkaars borsten en schudden ze hun billen. ,,Als je kleine borsten hebt, houd ervan’’, zingen ze. ,,Als je een kleine kont hebt, grijp hem. Als je niks hebt, rock het.’’



Tegen het einde neemt de video een treffende wending. De zangeressen poseren naakt, met talloze woorden op hun lichamen geschilderd. Het zijn de termen die ze de afgelopen jaren naar hun hoofd kregen. ‘Dik’ staat er bijvoorbeeld op de arm van Jesy Nelson en ‘sletterig’ op het been van Jade. ,,Je woorden vallen van me af’’, zingt de band. ,,Ik geef er niks om, ik ben er overheen.’’

Volledig scherm Little Mix en de woorden die ze vaak gehoord hebben. © YouTube Little Mix

Bevrijdend

Het beeld is confronterend, maar de opnames van de clip voelden voor de groep vooral bevrijdend. ,,We zijn eindelijk zo ver dat we kunnen zeggen: we zien er gewoon geweldig uit’’, zegt Nelson tegen de Daily Mail. ,,Meer vrouwen moeten dat zeggen als ze in de spiegel kijken. Naar jezelf kijken en zeggen: dit ben ik en ik ben mooi.’’



In de clip van Little Mix zijn ook andere bekende vrouwen te zien, onder wie plus size-model Felicity Hayward, body positivity-boegbeeld Megan Jayne Crabbe en transgendermodel Maxim Magnus. Allemaal vieren ze hun lijven. ,,Het was een geweldige dag, want voor één keer gaven we nergens om’’, zegt Jesy. ,,Of er nu wel of geen vetrollen te zien waren, of we er nu wel of niet dik uitzagen.’’

Quote Voor één keer gaven we nergens om. Of er nu wel of geen vetrollen te zien waren, of we er nu wel of niet dik uitzagen Jesy Nelson