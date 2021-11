Onorthodoxe helden in adembenemende documentaire The Rescue

Uit de kleren op tv en een middelvin­ger van de EO: de mooiste PR-stunts op een rij

BN’ers gaan donderdag uit de kleren in tv-programma One night only ter promotie van KWF kankerbestrijding, en de Engelse zanger James Blunt duikt op in de Duitse versie van The Voice, handig getimed voor zijn nieuwe album. De mooiste pr-stunts op een rij.

