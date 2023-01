Ongehoord Nederland zou hier een boete voor krijgen, maar bij BNNVara kan het gewoon

Belg Erik Van Looy wil Slimste mens van Nederland worden: ‘Ik heb me fanatiek voorbereid

Exact twintig jaar geleden, in 2003, strandde Erik Van Looy in de halve finale van de allereerste Vlaamse editie van De Slimste Mens ter Wereld. Vanavond doet de 60-jarige presentator een nieuwe poging, dit keer in de Nederlandse versie van De slimste mens. ,,Mijn tactiek? Lijstjes!”

26 januari