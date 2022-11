Ongehoord Nederland eist samenwerking van andere omroepen, NPO reageert niet

UpdateOngehoord Nederland (ON!) eist dat de NPO optreedt tegen de omroepen die niet meer op journalistiek vlak met ON! willen samenwerken. Volgens ON! zijn ze daartoe verplicht omdat het in de Mediawet staat, schrijft de advocaat van ON!, Vasco Chorus, in een handhavingsverzoek aan de NPO.

ON! vindt dat er ook kritisch naar de collega-omroepen moet worden gekeken nu de omroep zelf al tijden ter discussie staat. De NPO maakte vorige maand het voornemen bekend om ON! voor de tweede keer in korte tijd een financiële sanctie op te leggen omdat de omroep onder meer niet voldoende bereid is om samen te werken binnen het bestel.

,,ON! is evident belanghebbende nu ON! eveneens gebonden is aan vernoemde verplichting en het risico loopt een sanctie opgelegd te krijgen indien er sprake is van geen samenwerking”, staat in het handhavingsverzoek. Dat bijna alle omroepen niet meer willen samenwerken kan volgens ON! worden uitgelegd als ‘onvoldoende uitvoering geven aan de bereidheid tot samenwerking zijdens ON!’.

De NPO reageert vooralsnog niet op de eis van omroep Ongehoord Nederland om op te treden tegen de omroepen die niet meer journalistiek willen samenwerken met ON! Dat laat een woordvoerder weten. De NPO meldt dat ,,de zienswijze van ON! binnen is en de Raad van Bestuur binnenkort zal laten weten of de sanctie wordt opgelegd en hoe hoog die dan zal zijn”. De zegsman voegt daaraan toe dat ‘het een proces is dat we zorgvuldig doorlopen’.

Sanctie

AVROTROS, BNNVARA, WNL, HUMAN, Omroep Zwart, Omroep MAX, KRO-NCRV, VPRO, EO en PowNed maakten eind september duidelijk niet meer te willen overleggen met ON! over de journalistieke koers van de NPO. Ze stelden dat de omroep ‘in onze ogen geen journalistiek bedrijft, maar haar programmering gebruikt om standpunten en meningen naar voren te brengen die niet journalistiek zijn onderbouwd.’

Vorige week vroeg de omroep nog meer tijd aan de NPO om te reageren op de voorgenomen tweede financiële sanctie. ON! had tot woensdag om met een reactie te komen. Vrijdag vindt er een hoorzitting bij de klachtencommissie van de NPO plaats over de eerste sanctie van ruim 93.000 euro. Die werd in juli opgelegd na een rapport van de ombudsman van de NPO. Hierin stelde de ombudsman klagers in het gelijk die vonden dat de omroep in haar programma’s aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt.

Niet eerder is de NPO voornemens geweest om een omroep tweemaal te bestraffen. Bij een definitieve tweede sanctie kan de NPO staatssecretaris Gunay Uslu (Media) zelfs vragen om de vergunning van ON! in te trekken.