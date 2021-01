Onduidelijkheid over gezondheidstoestand Bondgirl en That ‘70s Show-actrice Tanya Roberts (65)

Hoe boerenroc­ker Bennie Jolink in coronatijd veranderde in een zielig vogeltje: ‘Ik had er geen zin meer in’

1 januari Bennie Jolink (74) is veel minder stoer, slim en sterk dan hij zelf dacht. De boerenrocker zag zichzelf in coronatijd veranderen in een zielig vogeltje. Zijn muziek en kleinkinderen hielden hem op de been. De Achterhoeker over depressieve klachten, de boerenprotesten, De Graafschap, Donald Trump én zijn nieuwe album.