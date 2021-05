Onderzoek NPO: ‘Songfestival verbindt Nederland’

Zes op de tien Nederlanders kijkt uit naar het Songfestival en geeft aan samen te kijken naar het evenement, dat van 18 tot en met 22 mei in Rotterdam wordt gehouden. Dat is de uitkomst van een onafhankelijk GfK-onderzoek onder ruim 3000 mensen van 13 jaar en ouder.

Zowel het Songfestival als het EK Voetbal en de Olympische Spelen geven volgens de ondervraagden ‘een gevoel van verbondenheid met de samenleving’ (54%) en zorgen voor ‘meer saamhorigheid in Nederland’ (60%). De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) liet het onderzoek doen.

Bestuursvoorzitter Shula Rijxman is verheugd over de cijfers. ,,Zo’n beetje iedereen heeft wel een mening over het Songfestival. De een vindt de aandacht logisch, de ander too much. We vinden het belangrijk om te weten: wat doet het Songfestival en ook de andere grote evenementen in de zomer met Nederland?”

Van alle Nederlanders geeft nu bijna 30% aan zeker te zullen gaan kijken naar het Songfestival. Bij de sportevenementen wordt vooral uitgekeken naar de Tour de France (40 procent), Olympische Spelen (38 procent) en het EK Voetbal (34 procent). Een groot deel vindt dat het Songfestival positief bijdraagt aan maatschappelijke discussies en acceptatie van verschillen. Begrippen die men het meest vindt passen bij het liedjes festijn zijn Divers (61%), Voor iedereen (56%), Positief (55%) en Gezellig (54%). ,,Het zorgt voor meer saamhorigheid en dat is extra belangrijk nu we elkaar door Corona noodgedwongen minder kunnen zien”, voegt Rijxman toe.

Mag de populariteit van het Songfestival de laatste jaren toegenomen zijn, vanzelfsprekend waren de cijfers niet, beseft Rijxman. ,,Vergeet niet dat het Songfestival een paar jaar geleden nog op sterven na dood was in Nederland. We haalden jarenlang de finale niet.”

De revival begon met Anouk. ,,Een wereldact”, kijkt Rijxman terug. ,,Andere landen hadden grote shows, flitsende lichten. Anouk kwam het podium op, deed haar lied, zo ingetogen en zo mooi. Vervolgens heeft Ilse DeLange het Songfestival helemaal op de kaart gezet. Met haar tweede plaats met Waylon en de regie van het succes van Duncan Laurence in Israel twee jaar geleden. De AVROTROS heeft het evenement hervormd. Het is sneller en dynamischer geworden.”

De organisatie ligt ‘op schema’. ,,Per dag is het aanpassen. Een gigantische operatie, waarbij we elke keer weer moeten inspelen op de actualiteit. Je moet er niet aan denken dat een vierde of vijfde golf, dat zou verschrikkelijk zijn, maar ook dan passen we ons aan. We zijn niet benauwd. We brengen de grote evenementen al jaren bij de mensen thuis maar dit jaar voelt dat toch relevanter en urgenter dan ooit.”