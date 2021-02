Onder fans geliefde duif (28) van zanger Prince overleden: ‘Ze zal gemist worden’

Het beestje had al een tijd een slechte gezondheid door ouderdom. ,,Divinity, een van de originele duiven die Prince in zijn iconische Paisley Park-complex hield, was een altijd aanwezige gast tijdens tours, evenementen en producties in Paisley Park", luidt de verklaring. Daar wordt aan toegevoegd dat veel fans in Divinity nog hun laatste beetje Prince over hadden. ,,Ze zal gemist worden.”