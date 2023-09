Ondanks val kabinet: in december volgt besluit over toekomst Ongehoord Nederland

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) moet uiterlijk in december een besluit nemen over de toekomst van Ongehoord Nederland (ON!) binnen de publieke omroep, bevestigt haar woordvoerder. Dan verloopt namelijk de uiterlijke termijn om te reageren op het verzoek van de NPO om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken. De val van het kabinet verandert daar niets aan.

Woensdag hebben Kamerleden besproken welke onderwerpen op het gebied van media politiek te gevoelig liggen om te behandelen voordat een nieuw kabinet aantreedt. Het in de lucht hangende besluit over ON! kwam daarbij niet aan bod. Dat was procedureel ook niet mogelijk. Het gaat hier namelijk niet over een wet of een andere beslissing waar Uslu over in gesprek moet met de Tweede Kamer.

Het was in principe wel mogelijk om het signaal richting Uslu af te geven dat het onderwerp in het algemeen te politiek gevoelig ligt, bijvoorbeeld door de behandeling van een relevante brief uit te stellen. Maar ook dat is niet gebeurd.

De NPO heeft Uslu in het voorjaar verzocht om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken nadat de omroep van Arnold Karskens een derde sanctie kreeg opgelegd. De Raad van Bestuur zag geen andere mogelijkheid omdat ON! weinig bereid zou zijn om samen te werken. De omroep zou bovendien het vertrouwen in de NPO schaden door onjuiste informatie te verspreiden en zich niet onafhankelijk en objectief op te stellen.

De staatssecretaris heeft eerder laten weten het ongemakkelijk te vinden dat ze een besluit moet nemen over de toekomst van een omroep. Ze wil niet het verwijt krijgen dat zij zich als politicus uitlaat over de inhoud van programma’s. Aanvankelijk moest ze binnen zes weken een reactie geven op het verzoek van de NPO. Maar dat heeft ze eerder met de maximale termijn van zes maanden uitgesteld. De bewindsvrouw zegt tijd nodig te hebben om een zorgvuldig besluit te nemen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: