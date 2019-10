Ondanks slechte recensies, toch binnen week gouden status voor F*ck de liefde

De film, met in de hoofdrollen Yolanthe Cabau, Timor Steffens, Edwin Jonker en Victoria Koblenko, trekt al een week lang volle zalen. Na de internationale megahit Joker is het de best bezochte bioscooptitel van dit moment.



Waar Joker met veel enthousiasme ontvangen werd en onder meer in deze krant vier sterren kreeg, was de waardering bij de recensenten voor F*ck de Liefde een stuk minder. Zo kreeg de film op deze site twee sterren. ‘Het is aan het droogkomische spel van Römer en de rake komische timing van Maurits Delchot te danken dat deze komedie ‘met een bite’ zo af en toe toch lachers op de hand krijgt. Verder zijn alle verhaallijnen, inclusief de zijpaden, vanaf het begin volledig uit te tekenen. Origineel is anders.’



Producent van de film Evert van de Grift besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en maakte een alternatieve filmposter. Daarin telde hij de sterren van De Telegraaf, De Volkskrant en het Algemeen Dagblad bij elkaar op. Zo kreeg de romantische komedie toch nog vier sterren van de grote dagbladen.