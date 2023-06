Ondanks dat haar leeftijd toenam, bleef Tina Turner haar risqué stijl altijd trouw

Langst vastzitten­de Nederlan­der in VS in beroep in zaak met BNNVara: angst voor problemen in gevangenis

Jaitsen Singh, de langst vastzittende Nederlander in de Verenigde Staten, gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter over de documentaireserie Een Amerikaanse Nachtmerrie. Dat heeft BNNVara, die de docuserie uitzendt, maandag laten weten. Het beroep dient maandagmiddag in Amsterdam.