‘Onbegrijpelijk dat RTL z'n kip met de gouden eieren slacht voor het goede doel!’

Daarnaast is er aandacht voor de finale van Expeditie Robinson. De spanning was niet echt om te snijden, omdat al vrij snel duidelijk werd wie er zou winnen. Ook komt de finale van The Masked Singer aan bod, die volgens het panel bijna om zeep wordt geholpen door het goede doel Project Glimlach. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de eerste aflevering van Special Forces VIPS.



Zoals iedere week deelt het panel een pluim uit aan Even Tot Hier. Deze keer een extra dikke, wegens het ongelooflijk actueel maken van de uitzending naar aanleiding van de persconferentie die slechts drie uur daarvoor was geweest. En de nominaties van de allereerste AD Media Prijzen worden bekendgemaakt.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



Liever luisteren via Spotify of Apple Podcasts? Dat kan. Bekijk ook al onze podcasts via: ad.nl/podcasts