On the buses-actrice Anna Karen overlijdt bij brand: ‘Vreselijke manier om te sterven’

De Brits-Zuid-Afrikaanse actrice Anna Karen, vooral bekend als Olive uit de sitcom On the buses , is op 85-jarige leeftijd overleden. Ze kwam om bij een brand in haar huis.

De omstandigheden rond de brand van gisteravond waren op het eerste gezicht niet verdacht, aldus de politie volgens BBC News. Zo’n twintig brandweermannen waren nodig om het vuur te blussen. De actrice overleed ter plaatse.

‘Ik heb net het vreselijke nieuws gehoord dat mijn geweldige vriendin Anna Karen is overleden bij een huisbrand’, twittert zangeres Cheryl Baker, die met Bucks Fizz in 1981 het Eurovisie Songfestival won. ‘Wat een afschuwelijke manier om te sterven, ik kan er niet aan denken. Ik was dol op haar, ze was een bijzonder mens, op tv en daarbuiten.’

Karen speelde tussen 1969 en 1973 in alle zeven seizoenen van de bekende serie On the buses. Kijkers konden het personage Olive Rudge uittekenen met haar pruik en opvallende bril, een look die haar volgens Karen zelf ‘de lelijkste vrouw op tv’ maakte.

Later speelde ze het personage nogmaals in de sitcom The rag trade. Karen, die als Ann McCall werd geboren in Zuid-Afrika en op haar zeventiende naar Engeland kwam, speelde ook jarenlang in de bekende soap Eastenders.

Volledig scherm Anna Karen in 2009. © BrunoPress/EMPics Entertainment

