Omzet en winst RTL Nederland dalen door investeringen in Videoland

Marco Kroon benaderd voor rol Barabbas in The Passion

11:49 Militair Marco Kroon (47) is benaderd om een rol te vertolken in het musicalspektakel The Passion. Een woordvoerder van de Evangelische Omroep bevestigt dat ze Kroon graag willen hebben voor de rol van Barabbas, de moordenaar die volgens het bijbelverhaal werd vrijgelaten in plaats van Jezus.