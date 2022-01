Omstreden regisseur The Voice: ‘Ik ben amicaal maar dat was nooit een probleem’

Voice-regisseur Martijn staat plotseling op van de keukentafel. Nog voor de uitzending van Boos confronteert deze site hem met verklaringen van vrouwen die vinden dat hij te ver gaat tijdens de opnames (zie kader). Demonstratief legt hij zijn handen op de schouders van zijn echtgenote en laat zien hoe hij soms aan kandidaten van The Voice zat, bijvoorbeeld om een paar ‘beauty-shots’ te maken. ,,Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik; kom op hoor, je moet wel op televisie. Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij”, zegt hij en klapt verongelijkt in zijn handen.