Omstreden film over Nederlands geweld in Indonesië inzet van rechtszaak

De veelbesproken film De Oost , over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), is vandaag de inzet van een rechtszaak. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) spant een kort geding aan tegen de makers. De organisatie eist bij de rechtbank in Amsterdam dat er een disclaimer bij de film komt, om het fictieve karakter te benadrukken.

Volgens de federatie geeft De Oost een onjuist en eenzijdig beeld van de situatie in voormalig Nederlands-Indië. Indonesische vrijheidsstrijders proclameerden op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, de onafhankelijke republiek Indonesië.

Nederland stuurde troepen om het gezag in de kolonie te herstellen. Dat ging gepaard met veel geweld. Berucht was het Korps Speciale Troepen (KST) van kapitein Raymond Westerling, bijnaam ‘de Turk’, dat kampongs platbrandde en Indonesiërs standrechtelijk executeerde.

Omgekeerd werden veel (Indische) Nederlanders en Molukkers slachtoffer van moordpartijen door Indonesische guerrillastrijders tijdens de zogenoemde Bersiap. De bloedige oorlog kostte aan beide zijden duizenden levens.

Nazi's

De eerste trailer van de film, waarin acteur Marwan Kenzari de rol van ‘de Turk’ speelt, zorgde vorig jaar al voor veel kritiek van Indische Nederlanders en oorlogsveteranen. In het filmpje worden Nederlandse militairen afgebeeld in zwarte uniformen waardoor ze volgens de Federatie Indische Nederlanders ‘als nazi’s’ worden weggezet. Ook stelt de federatie kritische vragen bij het feit dat Indonesië medefinancier is.

Eind vorig jaar pleitte de FIN al voor een disclaimer, maar afspraken daarover mislukten toen.

,,Doordat deze film teruggrijpt op historische gebeurtenissen kan de indruk ontstaan dat de film ook de geschiedkundige werkelijkheid weergeeft”, zei FIN-voorzitter Hans Moll eerder. ,,Dat is niet zo. Betrokkenen, maar ook kijkers, hebben het recht om te weten dat de film vooral een eigen interpretatie is van de producent en de regisseur.”

Producent Sander Verdonk van New Amsterdam Film Company noemde de reacties destijds voorbarig omdat de film nog niet eens was verschenen. Volgens hem biedt de film ‘een multi-perspectieve benadering van de koloniale geschiedenis’. Ook zegt hij dat de invloed van Indonesië nihil is.

Gekkies

De Oost verschijnt volgende week pas op Amazon Prime Video en gaat in september in première. Regisseur Jim Taihuttu zegt geen enkele behoefte te hebben om met de criticasters in gesprek te gaan. ,,Want volgende week vallen ze misschien over onjuist gestrikte schoenveters”, zegt hij.

,,Dit zijn onofficiële partijen. Diverse mensen uit de legertop en veteranen uit die tijd hebben de film gezien en hun goedkeuring uitgesproken. Die paar gekkies zien alleen wat ze willen zien. Mensen met kritiek hebben misschien zelf wel iets op hun kerfstok waarover ze geen verantwoording durven af te leggen.”

