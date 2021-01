Omroepen op Mediapark sturen personeel naar huis vanwege rellen

LIVE | ME maakt einde aan onrustig uurtje in Osdorp, situatie in hele land onder controle

26 januari Een grote groep jonge mannen en jongens heeft volgens de Amsterdamse politie korte tijd voor een onrustige situatie in de wijk Osdorp gezorgd. De mobiele eenheid die nadrukkelijk aanwezig is, trad kort op door het vormen van een linie, waarna de meesten afdropen. Nu het in Osdorp weer rustig is, lijkt de politie de situatie in het land onder controle te hebben. Er zijn geen meldingen meer van grote ongeregeldheden. De vierde avond met avondklok verloopt daarmee een stuk rustiger dan de afgelopen dagen. Wij volgen de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.