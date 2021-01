Omroep Zwart veroordeelt gedrag Akwasi bij Radio 1: ‘Niet in lijn met onze missie’

Omroep Zwart veroordeelt het gedrag dat oprichter Akwasi onlangs vertoonde tijdens een interview op NPO Radio 1. Hij vond dat het te veel ging over zijn omstreden speech op de Dam, pakte laptops van de makers af en dwong de presentator de opname te wissen. ‘Wat er tijdens het interview is voorgevallen, is absoluut niet in lijn met onze koers en missie’, schrijft de omroep vandaag in een verklaring op sociale media.

De reactie van de omroep komt ruim twee weken nadat het incident plaatsvond en een week nadat het werd uitgezonden. De omroep geeft de verklaring omdat er vragen binnen zijn gekomen over de ‘journalistieke waarden en het belang van een vrije pers’ voor de organisatie. ‘Laat er vooral geen misverstand over bestaan: wij veroordelen wat er tijdens dat interviews is gebeurd’, aldus de omroep.

‘Persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en respect voor het journalistieke vak zijn wat ons betreft cruciaal en staan nooit ter discussie’, valt verder te lezen. ‘Wat er tijdens het interview is voorgevallen, is absoluut niet in lijn met onze koers en missie. We vervolgen onze ambitie om de meest verbindende omroep van Nederland te worden. Waar iedereen wordt gehoord en iedereen wordt gezien.’

Akwasi, die de omroep samen met Gianni Grot begon, kwam vorige week onder vuur te liggen nadat het EO-programma Dit is de dag een interview had uitgezonden waarin de rapper zich volgens Radio 1 ‘bedreigend’ gedroeg.



Na een vraag over zijn speech op de Dam liep hij boos weg, pakte hij twee laptops van de EO af en dwong hij presentator Hans van der Steeg de opname te verwijderen. Hij had echter nog een back-up, die dus alsnog werd uitgezonden. Na het incident bood Akwasi zijn excuses aan en liet hij weten zich te beraden op zijn rol bij Omroep Zwart, die werd gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie.