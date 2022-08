Omroep MAX herhaalt uitzending Recht van Spreken met Bram Peper

In Recht van Spreken kijken oudere Nederlanders met presentator Elles de Bruin terug op hun leven en carrière. ,,Ik ben geen grijze muis”, zegt Peper in de aflevering van 2014. Hij is ‘tevreden over zijn loopbaan, maar noemt zijn privéleven - hij is drie keer gescheiden - ‘grotendeels een betrekkelijk drama’.



De herhaaluitzending van Recht van Spreken met Bram Peper is vanavond om 23.20 uur te zijn bij Omroep MAX op NPO 1.