Omroep Max gaat niet op zoek naar opvolger Piet Paulusma: ‘Einde van tijdperk’

Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het Friese icoon verzorgde sinds januari 2020 dagelijks items in Tijd voor MAX. Ook was hij twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Paulusma 23 jaar bij de SBS waar hij Piets Weer maakte.



,,Zolang het nog ging, wilde hij door met werken”, vertelde Omroep Max-baas Jan Slagter gisteren. Donderdag presenteerde Piet bij Omroep Max voor het laatst op televisie, vrijdag nog voor de radio. ,,Het is ongelooflijk hoe dapper Piet zijn ziekte heeft ondergaan. Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter ‘oant moarn’ horen zeggen.”