Omroep MAX-baas Jan Slagter eens met kritiek: Format Showcolade is te mager

,,Het past niet bij ons, dat is helemaal juist.” Als hij kijkt naar het bereik onder 50-plussers dan is dit het laagst scorende programma ‘ever’ bij Omroep MAX in de 15-jarige geschiedenis, zegt Slagter. Het format is gewoon ‘te mager’, concludeert hij. ,,Zoals het satirische programma Even tot hier zei: wat is het format, is het van chocola of niet?”

Al na de eerste aflevering regende het kritiek. Televisiecolumnist Angela de Jong schreef dat de gemakzucht van de programmamakers de eerste minuten al voelbaar was. ‘Als zelfs Omroep MAX denkt dat de kijker alles vreet, dan is de tv-wereld reddeloos verloren.’ Ook op social media werd er met verbazing gereageerd op het programma, dat op zondagavond geprogrammeerd staat op NPO 1. Gisteren keken er slechts 538.000 kijkers naar.

Waarom het dan tóch werd geprogrammeerd? ,,Het kwam tot ons. Dat gaat in een gesprek, het werd ons voorgelegd. Ik dacht: leuk, weer een programma erbij”, zegt de omroepbaas. Achteraf bleek dat een andere omroep het niet wilde hebben. ,,Maar dat hadden ze er natuurlijk niet bij verteld. Dat had bij mij al wat lampjes moeten laten branden. Het is wat het is. Het is niet het einde van de wereld.”

Pilot

Slagter had naar eigen zeggen een pilot (testaflevering) moeten maken. ,,Dat is een les die we hier uit kunnen trekken. Het is een enorm succesvol programma in Japan, maar dat is niet Nederland.” Hij kan hartelijk lachen om alle grappen die nu over Showcolade worden gemaakt, maar sommige kritiek vindt hij niet terecht. ,,Edsilia Rombley presenteert het fantastisch. Ook de jury, daar kritiek op hebben is te gemakkelijk, zij hebben de schuld niet.”

