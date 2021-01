Olivia Rodrigo stoot Jaap en Pommelien al na week van eerste plek in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 23 januari. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 10 stijgers en 25 zakkers.

39 (--) THERE WILL BE A WAY- Dotan

Uitverkochte concerten in Nederland en zelfs een eigen tournee in de Verenigde Staten stonden al op de lijst van prestaties van Dotan. Eind vorig jaar mocht hij een heel bijzonder optreden toevoegen want halverwege december gaf hij een optreden voor Paus Franciscus. Dat was ook meteen een primeur want hij was de eerste Nederlandse artiest ooit die dat mocht doen in het Vaticaan. There Will Be A Way is de nieuwste track van Dotan die ruim twee maanden geleden verscheen. Vanaf deze week is het zijn achtste Top 40-hit – nieuw op nummer 39.

25 (--) ALS IK JE WEER ZIE- Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan, Typhoon

Zo’n 1,7 miljoen mensen keken via de livestream naar Vrienden Van Amstel Live. En dat zijn er een stuk meer dan de gemiddeld 150.000 bezoekers die jaarlijks in Ahoy feest komen vieren. Vorige week verscheen er ook een muzikale samenwerking rond het evenement, Als Ik Je Weer Zie. Op de track horen we Thomas Acda en Paul De Munnik weer samenwerken waar ook Maan en Typhoon op de track te horen zijn. Het is de een-na-hoogste nieuwe op nummer 25.

14 (11) HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

Head & Heart nestelt zich deze week bij de 17 grootste hits die ons land ooit heeft gekend. Het Britse duo passeerde de afgelopen weken andere tweetallen in de aller tijden ranglijst, waaronder Calvin Harris en Dua Lipa (met One Kiss), Luis Fonsi en Daddy Yankee (met Despacito) en Nico & Vinz (met Am I Wrong). Er is nog maar één hit van een duo succesvoller en dat is een echte klassieker van Jane Birkin en Serge Gainsbourg, Je T’aime... Moi Non Plus. Head & Heart zakt rustig en komt in de 27e week nu, met drie plekken verlies, op nummer 14.

1 (--) DRIVERS LICENSE- Olivia Rodrigo

Tiësto zakt met The Business naar nummer 3. Jaap Reesema en Pommelien Thijs moeten na één week de eerste plaats al weer verlaten met Nu Wij Niet Meer Praten. De vorige nummer 1-hit die één week op 1 stond was Reünie van Snelle in de zomer van 2019. Olivia Rodrigo knalt van niets naar nummer 1. Daarmee is haar Drivers License de 34e hit ooit die op de eerste plaats weet binnen te komen. Dat gebeurde voor het laatst in oktober 2015 toen Adele met Hello nieuw op 1 was. Nu schrijft Olivia Rodrigo dus geschiedenis als de nieuwe nummer 1 van Nederland.

Iedere werkdag hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 even na zessen in de Top 40 Update en vrijdag vanaf 14.00 uur is er weer een nieuwe lijst op Qmusic.