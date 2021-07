Olivia Rodrigo staat plaats in Top 40 af aan Justin Bieber en The Kid LAROI

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 24 juli. In de lijst zien we 1 binnenkomer, 7 zittenblijvers, 14 stijgers en 18 zakkers.

38 (--) ME PASE- Enrique Iglesias feat. Farruko

Een bijzondere Top 40 deze week, want het gebeurt niet zo vaak dat er maar 1 binnenkomer in de lijst te vinden is. Het gebeurde 16 keer eerder en de laatste keer is inmiddels al anderhalf jaar geleden. De enige nieuwe hit in de lijst is Me Pase waardoor Farruko ook meteen een nieuwe Top 40-artiest is geworden. Dat geldt niet voor Enrique Iglesias want hij stond al 21 keer eerder in de lijst. Zijn grootste hit scoorde hij in 2015 met Nicky Jam op El Perdón. Me Pase begint in de Top 40 op nummer 38.

13 (24) ONDERWEG NAAR LATER- Suzan & Freek

Suzan & Freek zien Goud, dat eerder zes keer op nummer 2 stond, zakken naar nummer 39. Met de nieuwste single van de twee gaat het weer heel goed… het is zelfs de snelste stijger. Onderweg Naar Later komt met 11 plaatsen winst op nummer 13.

Suzan & Freek treden deze week toe tot de lijst van 40 meest succesvolle Nederlandse acts. Met hun puntenscore komen ze op gelijke hoogte met de 2 Brothers On The 4th Floor met wie ze in die lijst de 40e plek moeten delen.

7 (12) LOVE AGAIN- Dua Lipa

Hallucinate, Un Dia (One Day) en Levitating waren de drie hits van Dua Lipa die niet in de top 10 kwamen. Dat lukte wel met 14 van haar andere hits en daar komt er deze week eentje bij via Love Again. De hit, waarin Your Woman van White Town uit 1997 is verwerkt, klimt van 12 naar 7. Met 15 top 10-hits evenaart Dua Lipa het aantal van Anouk en Jennifer Lopez. Madonna, Rihanna, Pink en Mariah Carey zijn de zangeressen die vaker een top 10-hit wisten te scoren.

1 ( 1) BAD HABITS- Ed Sheeran

Olivia Rodrigo zakt met Good 4 U naar nummer 3. De Amerikaanse wordt ingehaald door The Kid Laroi en Justin Bieber die met Stay 7 plekken stijgen naar nummer 2. Het is voor Justin Bieber ondertussen al zijn 13e top 3-hit.

Bad Habits van Ed Sheeran is voor de tweede week de nummer 1 in de Top 40 en als zanger scoort hij daarmee zijn 31e week op nummer 1. Omdat hij ook meeschreef aan twee hits van Justin Bieber staat hij nu voor de 40e week als componist op 1 in de Top 40. Met dat aantal komt hij in top 5 met daarbij ook Paul McCartney, John Lennon, John Ewbank en Max Martin.

