Olifant van Michael Jackson ontsnapt

Meghan Markle tegen haar vader over prins Harry: noem hem maar 'H'

10:59 Meghan Markle, de kersverse vrouw van prins Harry, moest de begintijd van hun relatie nogal geheimzinnig doen over de identiteit van haar geliefde. ,,Ze vroeg me om het over 'H' te hebben, zodat niemand erachter zou komen'', vertelt Markles vader Thomas in een tv-interview.