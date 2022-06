Olcay speelt buiten in Parijs en Lale benijdt spelende kittens

Francis van Broekhui­zen en Jeroen Kijk in de Vegte in All Stars-edi­tie van De slimste mens

Ter ere van het twintigste seizoen van De slimste mens komt KRO-NCRV deze zomer met twee edities. Naast de reguliere reeks die op maandag 11 juli begint, strijden zestien oud-finalisten, waaronder Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte, Klaas Dijkhoff en Marieke van de Zilver, tegen elkaar in De slimste mens: All Stars. Deze online-versie begint vanaf vrijdag 22 juli op NPO Start.

