Olcay Gulsen moet ex-schoonmoeder 100.000 euro terugbetalen

Olcay Gulsen moet haar ex-schoonmoeder 100.000 euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag in een schriftelijke uitspraak bepaald. De twee stonden vorig jaar nog lijnrecht tegenover elkaar. ,,Als ze kan aantonen dat ik het bedrag heb geleend, dan betaal ik het direct terug. mijn geloofwaardigheid staat op het spel. Ik vind dit een hele enge situatie’’, zei Gulsen destijds.

Gulsen moest zich in juni 2022 voor de rechter verantwoorden voor een lening die ze zou hebben afgesloten bij de moeder van haar ex-vriend Frans Ghazi. Het zou gaan om een bedrag van 100.000 euro, dat Gulsen had gevraagd toen haar bedrijf SuperTrash in financiële problemen zat. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard.

Advocaat Bram Mous, die de moeder van Ghazi bijstaat, stelde toen dat er mondelinge afspraken zijn gemaakt over een terugbetalingsregeling, maar dat Gulsens schoonmoeder nog altijd niets van het geld had teruggezien.

De rechtbank van Amsterdam bepaalde in juli dat de ex-schoonmoeder van Olcay meer bewijzen moest leveren in de zaak die ze tegen de presentatrice had aangespannen. Die heeft ze inmiddels aangeleverd. Op basis van die documenten is de rechter van mening dat Gulsens ex-schoonmoeder nu wel voldoende bewijs heeft. Daarom moet Gulsen de geleende 100.000 euro terugbetalen. Ze draait daarnaast ook op voor de proces- en advocaatkosten van de tegenpartij.

