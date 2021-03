Olcay Gulsen: Ik ga goed voor Ruud zorgen

,,Bedankt voor al jullie lieve berichten over Ruud”, schrijft Gulsen. ,,Hij is enorm onder de indruk van al jullie steun en liefde. Ik ga goed voor hem zorgen en hou jullie op de hoogte.”

De 51-jarige NPO Radio 2-dj maakte maandag bekend dat hij de diagnose een paar maanden geleden heeft gekregen. De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft al een eerste ingreep gehad. ,,Helaas is niet alles weg. Ik moet nog een keer geopereerd worden en na die operatie moet ik een tijdje revalideren”, zei hij in zijn radioprogramma De Wild in de Middag .

‘Gemengde gevoelens’

De dj verwacht er de komende drie maanden uit te zijn en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur. Die laat op zijn beurt weten ‘gemengde gevoelens’ te hebben over zijn tijdelijke klus. Dat schrijft de dj op Instagram.

Keur werd zaterdag gevraagd of hij beschikbaar was voor het middagprogramma, op aanraden van De Wild. ,,Supercool, de aanleiding maakt het echter erg wrang. Toen ik hoorde dat Ruud kanker heeft, schrok ik me te pletter. Ruud is een van mijn nog weinig over zijnde radio-iconen. Gelukkig gaat het allemaal goed komen met Ruud. Hij was er op tijd bij”, schrijft de dj.