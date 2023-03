Olcay geniet op afstand van haar tuinman en Bram is in een romantische bui

Japanse schrijver en Nobelprijs­win­naar Kenzaburo Oë (88) overleden

De Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë is op 88-jarige leeftijd overleden, meldde zijn uitgever. Hij stond bekend als pacifist die in zijn werken mythe en werkelijkheid door elkaar heen liet lopen en won in 1994 de Nobelprijs voor literatuur. Hij was na Yasunari Kawabata pas de tweede Japanse auteur die de prestigieuze prijs won.