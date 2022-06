OG3NE-zusjes nemen tijdelijk afstand van vader: ‘We liggen niet op één lijn’

Acteur gewond geraakt tijdens opnames My Big Fat Greek Wedding 3

Een acteur is gewond geraakt door een ongeluk tijdens opnames van de film My Big Fat Greek Wedding 3 in Griekenland. Volgens Griekse media botsten er vrijdag tijdens het filmen bij het eiland Attica twee speedboten tegen elkaar en liep een Griekse man daardoor lichte verwondingen op.

13:30