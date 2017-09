OG3NE: Weten dat iemand nooit meer terugkomt is zwaar

De meiden hebben zich een tijd teruggetrokken om bij te komen van de heftige gebeurtenis in hun leven, maar maken nu geleidelijk hun entree op de bühne. Dat doen ze overigens wel op gevoel. ,,We kijken wat goed voelt en wat niet. Op een gegeven moment dachten we: laten we maar een stapje verder gaan."



De zussen zijn het unaniem eens dat hun carrière als zangeressen vaak erg confronterend is, omdat hun leven in de spotlights staat. ,,Aan de ene kant kun je zeggen: daar kies je voor. Maar we hebben niet gevraagd om deze situatie. Alles wat je zingt is emotie en je hebt het niet onder controle. Je weet niet wanneer je het even niet meer trekt."



Ook tijdens het werken aan nieuwe nummers missen Lisa (23), Amy (21) en Shelley hun moeder enorm. ,,Met demo's of nieuwe liedjes, normaal lieten we het horen. Je wil weten wat ze ervan vindt. En weten dat iemand nooit meer terugkomt is heel zwaar."