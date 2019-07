OG3NE herdenkt moeder: ‘We leven al twee jaar met een gebroken hart’

Het moet een moeilijke dag zijn voor de muzikale zusjes. Op 12 juli 2017 namen Lisa, Amy, Shelley en hun vader Ricardo na een lang ziektebed afscheid van Isolde. De meiden moeten hun moeder al twee jaar missen en hebben nog steeds intens veel verdriet om het verlies. Lisa en Shelley namen vanochtend de tijd om in een openhartig en emotioneel bericht op Instagram hun gevoelens te delen.



‘Vandaag leven we al twee jaar met een gebroken hart', begint Lisa haar verhaal. ‘Aan de ene kant voelt het alsof we gisteren afscheid van je hebben moeten nemen. De pijn wordt niet minder (je leert je slechts groot te houden voor de buitenwereld en sóms ga je er bijna zelf in geloven), maar twee jaar voelt ook als een eeuwigheid als ik denk aan alle verdrietige, uitputtende momenten en alle prachtige, mooie tijden waarin we ons kapot wensten dat je erbij was.’



Ook Shelley legt haar gevoelens bloot op social media. ‘Al twee jaar lang zien we niet meer jouw prachtige gezichtje, horen we niet meer jouw lieve stem en voelen we niet meer jouw warme aanwezigheid om ons heen', schrijft de 23-jarige zangeres. ‘Alleen de herinneringen blijven en ondanks dat die ongelooflijk mooi en liefdevol zijn doet juist dat alleen nog maar meer pijn.’



Amy, de tweelingzus van Shelley, heeft vooralsnog niks gedeeld. Mogelijk staat ze vandaag alleen met haar naasten stil bij het verlies van haar moeder, zonder dat met de buitenwereld te delen.