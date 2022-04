Oeuvreprijs voor Pia Douwes: ‘Voor zo’n award ben ik nog best jong’

Ze maakte furore in Amsterdam en Scheveningen. En ze betoverde het publiek in Wenen, New York, Londen en Berlijn. Met hoofdrollen in klassiekers als Cats, Les Misérables, Chicago, Cabaret en Elisabeth mag Pia Douwes zich met recht La Grande Dame van de Nederlandse musical noemen. Tijdens het Musical Awards gala vanavond in Ahoy krijgt ze voor deze prachtige carrière de Oeuvre Musical Award. Juist in deze week vol euforie – ‘mijn oudste broer kreeg ook nog een lintje’ – overleed haar moeder. We vroegen Pia Douwes naar verdriet, of ze getwijfeld heeft om haar prijs op te halen en naar bepalende momenten in haar loopbaan.