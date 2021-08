Oerlemansjes hadden laatste ‘weeknd’ in villa van 60 miljoen: ‘Herinneringen voor altijd’

Vijf jaar lang heeft de familie Oerlemans kunnen genieten van hun optrekje in een van de allerduurste buurten ter wereld. Daniëlle Oerlemans noemde haar gezin eerder ‘bevoorrecht’ dat ze van zoveel ruimte mochten genieten in de riante villa, die uitkijkt over de plaatselijke countryclub met golfbaan. En ruimte die is er: het ongeveer 3.065 vierkante meter grote herenhuis heeft negen slaapkamers en een sportveld, een spa met sauna, een hamam, een binnenzwembad, een overloopzwembad buiten met een waterval, een bioscoop, een fitnessruimte en een muziekstudio.⁠⁠ In 2015 kocht de familie het pand voor 22 miljoen euro. Vervolgens is Daniëlle flink bezig geweest met verbouwen . In een interview afgelopen november met deze site zei ze: ,,Ik ben vier jaar bezig geweest met de verbouwing van ons huis, van het aansturen van de aannemers tot alles rondom het interieur en de tuin. Daar was ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee in de weer.”

Ze vertelde toen ook dat het gezin een stulpje had in de buurt van het Museumplein in Amsterdam. Zodat hun kinderen - Thijmen (19), Fiene (16), Benjamin (14) en Katelyn (11) - altijd een plek in Nederland hebben. ,,Dat huis ga ik nu op afstand laten verbouwen. Bedankt Reinout, weer een nieuw projectje!” grapte ze toen. Ook legde Daniëlle uit: ,,Als de kinderen straks uitvliegen, weet ik niet waar zij zullen belanden. Maar mijn man en ik willen onze tijd graag blijven verdelen tussen Amerika en Nederland, waar al onze familie is. Dan brengen we in ieder geval de zomer- en kerstvakantie daar door. Ik mis de Hollandse seizoenen soms wel, vooral nu het herfst is bij jullie. In L.A. is het altijd even warm.”



De villa in Los Angeles werd eerder verkocht dan verwacht, zo veel is duidelijk. The Weeknd had zelf zijn stulpje verkocht aan Madonna en was op zoek naar een nieuwe plek. Makelaars benaderden toen Reinout en Daniëlle en die hapten niet meteen. Maar uiteindelijk werd er toch een deal gesloten voor 70 miljoen dollar (zo'n slordige 60 miljoen euro). Of het gezin nu op zoek is naar een nieuwe plek in de dure villawijk is nog onduidelijk.