Oer-musical Les Misérables terug in theater: ‘Er wordt nu groots op ingezet’

Eekhoorn Scrat uit ‘Ice Age’ krijgt na 20 jaar eindelijk zijn eikeltje te pakken, omdat studio wordt opgedoekt

Het is gebeurd: na 20 jaar en 6 films heeft de prehistorische eekhoorn Scrat, die we kennen uit de ‘Ice Age’-films, eindelijk zijn eikeltje te pakken. Het is al jaar en dag een gimmick dat het diertje zijn favoriete snack maar niet te pakken krijgt.

15 april