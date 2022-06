Oekraïne eist nieuwe gesprekken over organisatie songfestival

In een bericht dat is ondertekend door de minister van Cultuur Oleksandr Tkatsjenko, omroepbaas Tsjernotytski Mykola en oud-winnaars Ruslana (2004) en Kalush Orchestra-frontman Oleh Psjoek (2022) stelt UA:PBC dat de EBU het besluit ‘zonder discussie’ heeft genomen.

,,We zijn ervan overtuigd dat we alle reden hebben om verdere onderhandelingen te voeren om tot een gezamenlijke oplossing te komen die alle partijen tevreden zal stellen. We hebben het Eurovisie Songfestival eerlijk gewonnen en hebben aan alle voorwaarden voldaan binnen de deadlines”, vervolgt de omroep. ,,We hebben antwoorden en garanties gegeven over de veiligheidsnormen en mogelijke locaties voor het evenement.”

EBU vindt het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig om het evenement er te organiseren en begint gesprekken met de Britse omroep BBC, de nummer twee van dit jaar. Britse media meldden gisteren al dat als Oekraïne het liedjesfestijn niet kon organiseren, dat het Verenigd Koninkrijk die taak dan op zich zou nemen. Glasgow zou aangewezen zijn als de plek worden waar de 68e editie van de Europese muziekwedstrijd plaats moet vinden.

UA:PBC vindt dat een songfestival in Oekraïne gezien de oorlog een ‘sterk signaal’ naar de wereld is. ,,We eisen dat dit besluit wordt gewijzigd, omdat we denken dat we alle toezeggingen kunnen nakomen, zoals we ook herhaaldelijk hebben aangetoond aan de EBU.”

Afgelopen week gaf UA:PBC diverse keren updates over de ontwikkelingen rond de organisatie. Zo vertelde Tkatsjenko dat drie verschillende regio’s werden overwogen en dat ze aan alle verplichtingen van de EBU konden voldoen. ,,We hebben gedetailleerde antwoorden gegeven op beveiligingsvragen en andere organisatienuances en verschillende locaties voorgesteld”, stelde de bewindsman. ,,We begrijpen dat we gezien de huidige omstandigheden voor de uitdaging staan ​​om Eurovisie in Oekraïne te organiseren. Maar we zijn deze uitdaging aangegaan en ik weet zeker dat we iedereen zullen verrassen.”

