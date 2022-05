Oekraïense deelnemer songfestival: ‘We wisten niet of we in mei nog zouden leven’

De oorlog in Oekraïne was net uitgebroken toen de band Kalush Orchestra een foto op sociale media postte. De drie groepsleden poseerden in militair uniform. Strakke blikken, machinegeweren in de armen. ‘Aan het front,’ schreven Oleh Psiuk, Igor Didenchuk en Vlad Kurochka eronder. Vechten deden de drie uiteindelijk niet, wel werkten ze als vrijwilliger in de bevoorrading van de troepen en in de informatievoorziening voor burgers.