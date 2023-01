Nummer uit 1970 krijgt tweede leven op Spotify dankzij hitserie The Last of Us

The Last of Us is zonder twijfel de populairste tv-reeks van het moment en dat is te merken. Het nummer Long Long Time van Linda Rondstadt, dat in 1970 uitkwam, kent een plotse stijging van 4.900% op Spotify. En dat binnen een uur.

Long Long Time van Linda Rondstadt was te horen in de meest recente aflevering van The Last Of Us. Het nummer kwam onder meer voor in scènes tussen overlevers Bill (Nick Offerman) en Frank (Murray Bartlett), en in scènes met hoofdpersonages Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey). Het nummer raakte daarbij duidelijk een gevoelige snaar bij de kijkers, die het massaal gingen herbeluisteren.

En dus noteert Spotify opmerkelijke luistercijfers. ‘Op zondag 29 januari, tussen elf uur ‘s avonds en middernacht, was er een stijging van meer dan 4.900% in Amerikaanse streams van Long Long Time van Linda Rondstadt’, laat de muziekstreamingdienst weten. ‘Al onze harten zijn afgelopen nacht duidelijk gebroken.’

Juiste lied

Het nummer, dat in 1970 werd uitgebracht, werd heel bewust uitgekozen door regisseur Craig Mazin, vertelde hij eerder aan Variety. ,,Ik wist dat ik een nummer nodig had dat ging over bepaalde dingen: verlangen, smachten, oneindige onbeantwoorde liefde. Maar ik kon het juiste lied niet vinden. Ik probeerde en probeerde, tot ik mijn vriend Seth Rudetsky sms’te, die bij Sirius XM werkt en erg veel van muziek kent. Ik zei hem: ‘Hier is wat ik nodig heb.’ En twee seconden later stuurde hij: ‘Linda Rondstadt. Long Long Time. En dat was het helemaal.”

Het is niet de eerste keer dat een tv-reeks een ouder nummer een nieuw leven geeft. Denk maar aan Running Up That Hill van Kate Bush, wiens streamingcijfers met maar liefs 9.000 procent stegen na Stranger Things. En Goo Goo Muck van The Cramps kon dankzij Wednesday een stijging van maar liefs 5.000 procent voorleggen.

