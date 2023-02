Nul hits in Nederland, maar concert binnen no-time uitverkocht: wie is deze zangeres?

De Amerikaanse Sabrina Carpenter (23) heeft vrijdagochtend binnen no time haar concert in Amsterdam uitverkocht. En dat terwijl ze in ons land nog nooit een hit heeft gehad. Wie is deze zangeres en waar kun je haar van kennen?

Op de website van Ticketmaster vond om 10.00 uur een kleine veldslag plaats. Enkele duizenden fans stonden in de wachtrij om kaartjes te bemachtigen voor de Melkweg, een zaal waar slechts 1250 man in kan.



Een deel van de tickets was al verkocht tijdens een voorverkoop, organisator Greenhouse Talent wil niet zeggen hoeveel. Wel dat het vrijdag ‘razendsnel’ ging en de show binnen enkele minuten was uitverkocht. Meerdere fans melden op sociale media dat ze na een paar seconden al geen kaartjes meer konden krijgen.

Een bedrag met zes nullen

Carpenter mag in Nederland dan nooit de Top 40 hebben gehaald, ze is internationaal best een grote naam. Ook voor wie haar naam of muziek niet kent, heeft ze mogelijk een bekend gezicht.

De Amerikaanse timmert al jaren aan de weg als actrice. Het begon met een gastrolletje in Law & Order: special victims unit op haar twaalfde, waarna ze meerdere seizoenen te zien was in de Disney-serie Girl meets world. De afgelopen jaren speelde ze vooral in films op streamingdiensten, zoals de twee delen van Tall girl en Work it op Netflix.

Volledig scherm Sabrina Carpenter in Law & Order: svu, hier met Christopher Meloni als Elliot Stabler. © NBC

Het zijn niet de bekendste films, maar Sabrina is geen actrice in de marge. In 2020 maakte ze haar debuut op Broadway in de musical Mean girls, waar al na haar tweede show de stekker uit ging vanwege corona. Tijdens de pandemie pitchte ze via Zoom een idee bij Netflix: een eigentijdse musicalversie van Alice in Wonderland. De streamingreus telde er ‘een bedrag met zes nullen’ voor neer en Sabrina gaat erin spelen en de film produceren, aldus Forbes.

Niet voor niks stond ze in 2021 in de prestigieuze ‘30 under 30’-lijst van het zakenblad, een overzicht met de meest veelbelovende jonge talenten. Tijdschrift Nylon nam haar drie jaar eerder al op in een soortgelijke lijst, naast generatiegenoten als Billie Eilish.

Op haar negende op YouTube

Dat heeft ook te maken met haar muziek, die geen zijpaadje is: Carpenter nam als 9-jarig meisje al covers op voor YouTube, waarna haar vader een studio voor haar bouwde in de kelder. Ze deed destijds ook mee aan een online talentenjacht van Miley Cyrus, veertien jaar later staan er vijf albums op haar naam.

Het hitlijstsucces was internationaal bescheiden, maar de cijfers liegen er niet om: haar liedjes zijn naar verluidt meer dan 2 miljard keer gestreamd en haar clips zijn goed voor honderden miljoenen views op YouTube.

Lingerie en dure telefoons

Met 28 miljoen volgers op Instagram en 13 miljoen op TikTok heeft Sabrina ook een online-aanwezigheid van formaat. Ze ging meerdere ongetwijfeld lucratieve deals aan met grote merken als Samsung, Yves Saint Laurent en Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna. Ze heeft haar eigen (mierzoete) parfum en woonde vorig jaar haar eerste Met Gala bij in een voor haar gemaakte jurk van Paco Rabanne.

Volledig scherm Sabrina Carpenter bij het Met Gala 2022. © BrunoPress/PA Images

Waar gaat dit heen? Ze wil haar passies in elk geval blijven combineren. ,,Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik een EGOT wil worden’’, zei Sabrina eerder, oftewel: ze droomt van een Emmy, een Grammy, een Oscar én een Tony Award.

