NTR verwijdert aflevering van kinderserie met Thijs Römer

Dag na veroorde­ling Thijs Römer staat zijn vader bovenaan Bestseller 60 met Baan­tjer-boek

Het contrast is groot in huize Römer. Een dag na de veroordeling van Thijs Römer staat vader Peter Römer met zijn nieuwe boek bovenaan in de Bestseller 60 van boekenkoepel CPNB. Het 93ste avontuur van de beroemde Amsterdamse rechercheur De Cock heeft de titel Het kind van de rekening.