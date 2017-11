NS Publieksprijs voor 'De wereld volgens Gijp' van Michel van Egmond

Geert Mak werd in 2013 genomineerd met Reizen zonder John, won de NS Publieksprijs in 2000 met De eeuw van mijn vader en in 2005 met In Europa. Saskia Noort heeft vijf nominaties op haar naam staan: in 2000 met De eetclub, in 2006 met Nieuwe buren, in 2007 met De verbouwing, in 2014 met Debet en nu dus met Huidpijn. Michel van Egmond is voor de derde keer genomineerd, won met Gijp in 2014 en met Kieft in 2015. De andere auteurs zijn met hun boeken voor het eerst genomineerd.