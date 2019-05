NPO ziet geen ruimte om riante salaris Van Nieuwkerk in stand te houden

Volgens Gert-Jan Hox wordt de waarde van Van Nieuwkerk voor de publieke omroep nog vaak onderschat. ,,Hij brengt enorme STER-inkomsten binnen voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en is van zeer grote waarde voor de complete culturele sector. Dat dit onvoldoende wordt gesignaleerd, zit me dwars", beargumenteerde hij in een interview dat vandaag te lezen is op deze site.



De NPO stelt nu dat ze wel degelijk weten dat Matthijs van Nieuwkerk van zeer grote waarde is voor de gehele publieke omroep ,,Wij doen dan ook ons uiterste best om uitzonderlijke toppresentatoren zoals Matthijs te behouden. Uitgangspunt is uiteraard dat er zorgvuldig met publiek geld wordt omgegaan", laten ze in een verklaring weten. ,,Toch zagen én zien wij gezien de maatschappelijke en politieke discussie geen ruimte om de uitzonderingsregel waarbij sommige presentatoren boven de norm mochten verdienen, in stand te houden. Daarom hebben we als NPO in 2017 een versobering van het beloningsbeleid ingezet. Als de politiek die ruimte wel ziet, gaan we hierover natuurlijk graag het gesprek aan.”



Hox pleitte voor het terugdraaien van die regelgeving. De mediadirecteur van BNNVara spreekt zijn zorgen uit over het mogelijke verlies van succesvolle presentatoren bij de omroep. ,,De kans bestaat dat we Matthijs kwijtraken. Dat is een grote zorg. Aan dit soort mensen, ook aan Eva Jinek bijvoorbeeld, wordt dagelijks getrokken door commerciële partijen. Daar kunnen ze zo 2 à 3 keer meer verdienen.’’