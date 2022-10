NPO wil Ongehoord Nederland tweede sanctie opleggen

In een verklaring schrijft de NPO onder meer: ‘Hoewel ON! meerdere malen heeft beloofd zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de publieke waarden te houden, is dat door ON! in de praktijk steeds niet waargemaakt. ON! doet bovendien voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de ontstane situatie en toont helaas geen zelfreflectie. De omroep valt bovendien publiekelijk de NPO, de andere omroepen en het door de omroepen zelf ingestelde instituut van de Ombudsman af.’

Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen.Zij kan daarna de licentie van ON overwegen. Tot nu toe hield ze zich afzijdig en stelde ze dat de beslissing over eventuele stappen aan de NPO is.

Aanleiding voor de tweede sanctie is een uitzending van half september van het ON-programma Ongehoord Nieuws. De omroep kwam toen onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Na de bewuste uitzending stelde KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers dat ON uit het omroepbestel moet worden gezet en wilden diverse omroepen niet meer meedoen aan het overleg binnen de publieke omroep als Ongehoord Nederland (ON) daarbij zit.

In juli besloot De Raad van Bestuur van de NPO ook al een financiële sanctie op te leggen aan Ongehoord Nederland nadat de ombudsman had geconcludeerd dat de omroep onder meer bijdraagt aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. De straf houdt in dat de omroep voor het budget van 2023 bijna een ton minder kan besteden, 93.442,43 euro om precies te zijn.

Verbijstering

Ongehoord Nederland heeft met ‘verbijstering’ en ‘onbegrip’ kennisgenomen van het voornemen van de NPO. In een verklaring op de website noemt ON de sanctie ,,een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep”. De omroep vindt de uitleg die het NPO-bestuur bij de tweede sanctie geeft ‘onzorgvuldig, lichtvaardig en overijld’. Die zou volgens voorzitter Arnold Karskens ook getuigen van vooringenomenheid jegens de politieke koers die ON voert.

ON kan zich niet vinden in de kritiek dat de omroep zich niet voldoende bereid heeft getoond om samen te werken ‘ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst’. ,,ON heeft zich vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen”, zegt Karskens.

Onderzoek

De Ombudsman van de NPO stelde eerder dit jaar een onderzoek in nadat zij een opvallend groot aantal klachten had gehad over de aard en inhoud van de uitzendingen die ON sinds half februari verzorgt. Klagers vonden dat het programma Ongehoord Nieuws onjuiste en onbetrouwbare informatie verspreidt, dat de journalisten geen kritische vragen stelden en dat de gasten vooral uit rechtse hoek kwamen. Dit zou in strijd zijn met de Journalistieke Code van de NPO. De Ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een deel van de Tweede Kamer wil in kunnen grijpen wanneer publieke omroepen over de schreef gaan: