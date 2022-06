NPO wil Ongehoord Nederland een boete opleggen

,,Uit de vorige week gepubliceerde uitspraak komt een patroon naar voren dat het programma Ongehoord Nieuws in diverse uitzendingen de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft geschonden. Zoals vorige week aangegeven, baart dat de NPO grote zorgen", schrijft de NPO in een persverklaring. Het is voor

,,Een belangrijke taak van de NPO is het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. Een belangrijk onderdeel van de mediaopdracht is dat het media-aanbod voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. Bij de publieke omroep is dat vastgelegd in de Journalistieke Code NPO. Wanneer een omroep de in de Code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel.”

,,Na zorgvuldige bestudering van de uitspraak van de ombudsman is de NPO van plan aan omroep Ongehoord Nederland een sanctie op te leggen. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste vijftien procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. We hebben dit voornemen samen met een uitgebreide onderbouwing vandaag schriftelijk aan ON! medegedeeld.”

Het betreft een voorgenomen besluit. ON! krijgt eerst de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voornemen om een sanctie op te leggen. Vervolgens zal de Raad van Bestuur besluiten of en welke de sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd. Het definitieve oordeel zal uiterlijk in de week van 27 juni volgen.

Onder vuur

Ongehoord Nederland ligt al vanaf de eerste uitzending van Ongehoord Nieuws onder vuur. Nadat er diverse klachten waren binnen gekomen startte Ombudsman Margo Smit begin maart van dit jaar een onderzoek. Het ging onder meer om schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Vorige week kwam de uitkomst: de code is inderdaad geschonden. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie, zo stelde Smit. ,,Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik. Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo.”

Ongehoord Nederland noemt het voornemen van de Raad van Bestuur van de NPO om de omroep een financiële sanctie op te leggen ‘een frontale aanval’ op zowel het voortbestaan van de omroep als op de persvrijheid in Nederland. Dat schrijft voorzitter Arnold Karskens in een reactie op het voornemen.

,,Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-Ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan”, schrijft Karskens. ,,Ongehoord Nederland is door de minister van OC&W pas recent toegelaten in het publieke bestel vanwege de “ongehoorde” visie op grote maatschappelijke thema’s, zoals de gevolgen van massa-immigratie, doorgeslagen klimaatbeleid en de toenemende macht van de EU. Het kortwieken van ons, als een jonge omroep, maakt het verkondigen van deze andere politieke boodschap, bijvoorbeeld over het coronabeleid en het onteigenen van boeren, binnen het publieke bestel hierdoor zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur.”

Onderzoek naar betrouwbare media

Het Commissariaat voor de Media overweegt naar aanleiding van het nieuws van de NPO een onderzoek in te stellen naar ‘bestaan en werking van processen die de basis vormen voor een betrouwbaar en onafhankelijk media-aanbod’ in Nederland.

De mediawaakhond noemt het rapport van de ombudsman een ‘belangrijk fundament’ voor het onderzoek. Het Commissariaat voor de Media laat volgende week weten of het onderzoek doorgaat. Het rapport van de ombudsman richtte zich in eerste instantie op Ongehoord Nederland, waar veel klachten over waren binnengekomen. Maar ombudsman Margo Smit stelde met klem dat ,,alle partijen die een actieve, grote rol spelen in de mediawereld zich het rapport moeten aantrekken”.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: