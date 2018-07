NPO: Veel kijkers vinden ondertiteling juist lastig

Dit doe je niet zomaar, is hier veel vraag naar?

,,Wij merken dat sommige kijkers het lastig vinden om bij buitenlandse series zowel ondertiteling te lezen als het programma te volgen. Je moet dan twee dingen tegelijk doen. Met dit experiment willen we onderzoeken of een Nederlands ingesproken serie het volgen van het verhaal makkelijker maakt.’’



Wat een merkwaardig antwoord. Ondertiteling zijn we toch sinds de uitvinding van de televisie met z’n allen gewend in Nederland?

,,Dat is een aanname, want dat weten we niet zeker. Vandaar dit experiment. Wat nou als het wél zo is? Dat meer mensen nu wél gaan kijken? Dan kan je toch wel concluderen dat mensen er moeite mee hadden, of dat ze het te snel vonden gaan en het lastig vonden twee dingen tegelijk te doen.’’

In bredere zin: waarom doen jullie dit?

,,Het is een experiment. En hoe mooi is dat we dat met zo’n fantastische acteur kunnen doen! Wie kan Barry nu beter nasynchroniseren dan Barry zelf? We zijn benieuwd hoeveel er wordt gekeken, door wie en wat is de kijkmotivatie? Doel is niet primair meer kijkers bereiken, maar ándere kijkers die niet zo snel buitenlandse series kijken vanwege taal en ondertiteling.’’

Nasynchronisatie kost toch veel meer geld dan ondertiteling? Is dat wel slim in tijden van pittige bezuinigingen?

,,Dat er bezuinigd moet worden, betekent absoluut niet dat je stil moet gaan staan. Het is een kleinschalig experiment waarmee de NPO, als het goed uitpakt, juist een ander publiek bereikt. En als het experiment aanslaat, kiezen wij in de toekomst vaker voor deze aanpak.’’

Je zou ook kunnen stellen: met ondertiteling steek je eerder wat op van de gesproken buitenlandse taal...

,,Daar gaat het niet om. Het mooie aan dit experiment is juist dat de keuze volledig bij de kijker ligt: wat wil jij? Iedereen kan zelf kiezen welke versie men wil volgen. De Nederlands ingesproken versie op NPO 1, de ondertitelde versie op het digitale themakanaal NPO 1 Extra of beide versies via onze on-demand-dienst NPO Start.’’

Waarom test je dit niet op het themakanaal NPO 1 Extra? Jullie kiezen nu voor de omgekeerde route en doen het experiment direct op moederschip NPO 1.

,,Wij hebben veel vertrouwen in deze aanpak en daarom geven we de nagesynchroniseerde versie een prominente plek op NPO 1, waar veel kijkers zitten. Dan krijg je echt een goed beeld.’’

Als de reacties nou extreem negatief zijn, switchen jullie dan mogelijk nog tijdens de serie naar de versie met ondertiteling?

,,Nee, het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen en we moeten het experiment natuurlijk wel de tijd geven. En nogmaals, de kijkers kiezen zelf welke versie ze willen volgen.’’