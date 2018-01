NPO Radio 2 plukt vruchten van Top 2000

Daardoor voert de radiozender de vandaag uitgebrachte lijst met luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek aan. Radio 2 onttroont daarmee Radio 538, die in de maanden daarvoor met een marktaandeel van 12,1 procent bovenaan de lijst stond. Ook Sky Radio bracht december goed door. Het marktaandeel van de zender die in de laatste maanden van het jaar volledig in het teken van kerstmis stond, steeg met ruim één procent. Serious Request zorgde voor een kleine opleving in de luistercijfers voor 3FM. Over de periode november-december steeg de zender met 0,2 procentpunt naar een marktaandeel van 4 procent.



Dat de Top 2000 nog altijd mateloos populair is, bleek al uit het recordaantal bezoekers dat afreisde naar het Top 2000 Café in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De geïmproviseerde kroeg ontving rond de 31.000 bezoekers. De wachttijden liepen flink op, waarbij vier uur in de rij geen uitzondering was.