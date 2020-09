NPO ontving al ruim 1000 voorstellen van kijkers voor Jouw Idee op TV

,,Kennelijk leeft het enorm onder de mensen en zijn er veel nieuwe tv-ideeën”, laat bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO - die Jouw Idee op TV bedacht – weten aan deze website. ,,En dan te bedenken dat iedereen nog tot eind van deze maand de tijd heeft om zijn of haar idee voor een uniek tv-format in te dienen.”

Een jury met mensen uit de televisiewereld (waaronder netmanager Remco van Westerloo van NPO 1 en regisseur en programmamaker Ary Schouwenaar van Tijd Voor MAX en RTL Boulevard ) buigt zich op 10 oktober tijdens de Dutch Media Week in Hilversum voor het eerst over de binnengekomen pitches. Maximaal 100 inzenders krijgen hiervoor een uitnodiging. Op 30 oktober is het de bedoeling dat over 10 overgebleven ideeën een knoop wordt doorgehakt.

Toen Jouw Idee op TV werd gelanceerd klonk enige kritiek. In de spelregels staat namelijk dat deelnemers de rechten ‘kosteloos’ moeten overdragen aan de NPO. ,,Wij hebben de spelregels inmiddels verduidelijkt”, aldus een woordvoerder van de NPO. ,,Op een programma-idee an sich rusten geen rechten. Die kunnen pas ontstaan bij de uitwerking tot een format door professionele makers. Om misverstanden over aanspraken te voorkomen, wordt gevraagd eventuele rechten over te dragen aan de betreffende omroep. Zodat de omroep zeker is dat ze het kunnen uitwerken tot een format. Mocht een format uiteindelijk ook opbrengsten genereren, dan worden met de indiener van het oorspronkelijke idee passende afspraken gemaakt. En verder hebben we de beloning voor de winnaar verhoogd naar 2.500 euro.”