NPO helpt cultuursector: televisie als de nieuwe schouwburg

Marco Bakker over Het Ongeluk: ‘Bijna al mijn werk was in één klap weg’

23 januari Voor Marco Bakker is er een leven voor en na Het Ongeluk. Met zijn vrouw Willeke van Ammelrooy praatte hij er 23 jaar nooit over. Nu is er een biografie. ,,Dat ongeval gaat nooit meer weg. Wat er ook gebeurt, het is altijd aanwezig. Tot mijn dood’’, vertelt hij deze week in het Magazine.