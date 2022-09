NPO geeft zangers minimumvergoeding voor optreden

Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker wat daar tegenover staat. Artiesten krijgen voortaan een minimumvergoeding en er zijn heldere regels vastgesteld over eventuele aanvulling van dit bedrag. De nieuwe regels gaan in op 1 oktober.

Aanleiding voor dit besluit is een gesprek dat Ntb/Kunstenbond met de NPO hierover eind 2021 heeft aangevraagd. De Ntb constateerde dat publieke omroepen regelmatig wel een eerlijke vergoeding betalen, maar dat er ook voorbeelden waren waarbij dat niet het geval was. Musici en artiesten hadden hierover geklaagd. Ook de beroepsvereniging BAM! Popauteurs vroeg hier begin dit jaar aandacht voor met een meldpunt.

Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang beklemtoont dat de NPO eraan hecht om ‘muzikanten en artiesten een redelijke en billijke vergoeding te betalen wanneer ze optreden in een van onze programma’s’. ,,Het is goed dat partijen als Ntb en BAM aan de bel hebben getrokken. We hebben het gesprek met hen als zeer constructief ervaren; ze hebben ons inzichten gegeven die we zelf blijkbaar onvoldoende op de radar hadden. Dan moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken en dat hebben we gedaan.”

Reiskosten, lunch en een minimumtarief

De minimumvergoeding voor optredende artiesten bestaat uit reiskosten en eventuele vergoeding voor lunch of diner. Daarnaast wordt een tarief gehanteerd ‘als vertrekpunt’. Dit gaat om een bedrag van € 250,- per artiest en € 1000,- per band, groep of act. Er kan ‘uiteraard’ wel van deze tarieven worden afgeweken, als de bijvoorbeeld hoeveelheid voorbereiding voor de artiesten omvangrijk is, of als de artiest al door een andere partij wordt vergoed voor het optreden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij festivalregistraties.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nieuwe programmering van NPO, RTL en SBS, de terugkeer van Linda de Mol, de invalklus van Rob Kemps en Een jaar van je Leven. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: