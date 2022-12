NPO en KRO-NCRV hakken morgen knoop door of Pietje Bell op oudejaarsdag wordt uitgezonden

De NPO en KRO-NCRV nemen morgen een besluit over de vraag of de familiefilm Pietje Bell op zaterdag 31 december op NPO3 wordt uitgezonden of niet. Dat heeft producent Dave Schram maandag laten weten.

Pietje Bell, die rond de kerstdagen van 2002 bijna een miljoen bezoekers naar de bioscopen trok, staat ter discussie sinds de leeftijdskeuring van de film na twintig jaar is veranderd van ‘alle leeftijden’ in ‘12 jaar en ouder’. Dit gebeurde nadat de Kijkwijzer, die de leeftijdskeuring monitort, meerdere klachten ontving dat kinderen angstig werden van bepaalde scenes in de film.

De NPO liet zaterdag weten te onderzoeken of de film nog kan worden uitgezonden en zo ja, of er aanpassingen moeten worden gedaan. De NPO heeft als richtlijn dat er in de jeugdprogrammering geen producties worden uitgezonden die voor 12 jaar en ouder zijn gekeurd. Pietje Bell, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, heeft nu dezelfde keuring als recente actiefilms als No Time To Die of Spider-Man.

Producent Dave Schram zegt te snappen dat de keuring na twintig jaar wellicht verhoogd moet worden naar 6 of 9 jaar. ,,Maar 12 jaar en ouder is bizar”, stelt hij. ,,De film is nooit bedoeld voor kinderen van 12 jaar en ouder. Deze nieuwe keuring is de doodsteek voor Pietje Bell.” Volgens de producent had de NPO hem al op de hoogte gesteld dat de film vanwege de nieuwe keuring uit de programmering was gehaald op oudejaarsdag.



Schram zegt bereid te zijn een of twee scenes in te korten of te verwijderen als de NPO op die manier de film wel wil uitzenden. Overigens heeft de Kijkwijzer afgelopen weekend een ‘aanzienlijk aantal klachten’ ontvangen van mensen die vinden dat de nieuwe keuring van 12 jaar en ouder niet klopt. NICAM, de organisatie waar de Kijkwijzer onder valt, zegt dat de klachten zorgvuldig behandeld worden binnen de termijn die daarvoor staat, namelijk drie weken.

